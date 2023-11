In Gent is een kind van 5 jaar het tweede dodelijke slachtoffer geworden door de storm Ciarán, meldt het Openbaar Ministerie. Het kind werd geraakt door vallende takken en overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Eerder op de dag raakte bekend dat in Gent een 64-jarige vrouw was omgekomen. Ook zij werd geraakt door vallende takken.