Lufthansa verwacht dit jaar een flinke winst te maken, meldt het Duitse luchtvaartconcern. In het afgelopen zomerkwartaal ging net als bij rivaal Air France-KLM een fors resultaat in de boeken. Mensen boekten de laatste tijd ook al veel vluchten voor de kerstperiode, merkt Lufthansa. Ook wordt bij de boekingen relatief vaak gekozen voor luxere plekken in de vliegtuigen.