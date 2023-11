De scheepvaart op de Westerschelde is gestremd vanwege de storm Ciarán. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de maatregel om 07.00 uur is ingegaan en vooralsnog tot donderdag 23.00 uur van kracht is. Ook op het Kanaal Gent-Terneuzen is het scheepvaartverkeer gestremd.”