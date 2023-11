Mensen kunnen de komende weken op de datingapp Tinder een oproep zien om te gaan stemmen. Het is een campagne van de Nationale Jeugdraad. „Het is een leuke manier om een brede doelgroep jongeren te bereiken. Steeds meer jonge mensen geven in hun profiel aan dat ze politiek geïnteresseerd zijn”, legt een woordvoerster van de raad uit.