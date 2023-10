Verschil tot 8 jaar in wachttijd op kankermedicijn

In Europa kunnen niet alle kankerpatiënten tegelijk de nieuwste medicijnen tegen hun ziekte krijgen. De tijd dat ze moeten wachten kan verschillen van één jaar voor goedkeuring door de European Medicines Agency (EMA) tot zeven jaar daarna. Er zijn niet alleen verschillen tussen de landen, maar ook tussen de ziekenhuizen in die landen zelf. Dat meldt het Nederlands Kanker Instituut/ Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis op basis van onderzoek naar het uitgeven van zes medicijnen door de apothekers van negentien ziekenhuizen in zes Europese landen waaronder Nederland.