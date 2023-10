Het aantal vakbondsleden is de afgelopen twee jaar verder afgenomen, sinds in 2012 de daling werd ingezet. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind maart waren er ruim 1,4 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. Dat zijn er 63.000 minder dan in 2021, een daling van 4 procent.