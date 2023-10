Rusland zegt dat een nucleaire faciliteit in Koersk is geraakt door een Oekraïense drone. Er zou schade zijn aan de muur, schrijft het staatspersbureau TASS. Volgens het Kremlin had de aanval kunnen uitdraaien op een grote nucleaire catastrofe en moet Kyiv dat geweten hebben. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.