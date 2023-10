De klopjacht naar de persoon die woensdag achttien mensen doodschoot in een bowlingbaan en een bar in de Amerikaanse staat Maine is nog in volle gang. De politie heeft vrijdag ook duikers ingezet om in de rivier Androscoggin te zoeken naar aanwijzingen. Tienduizenden inwoners van de stad Lewiston moeten nog steeds binnen blijven en de politie denkt dat de zoekactie nog dagen kan duren.