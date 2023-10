De Belgische politie kan zich niet vinden in de kritiek van Forum voor Democratie op de „verbijsterende passiviteit die de Belgische politie gister aan de dag legde” in Gent. Het was in eerste instantie aan de persoonsbeveiliging van Baudet zelf en aan de beveiliging van de universiteit waar hij sprak om voor de veiligheid van de politicus te zorgen.