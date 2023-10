Thierry Baudet noemt de aanval in Gent, waar hij met een paraplu op het hoofd is geslagen, „gewoon verschrikkelijk”. Het gaat naar omstandigheden goed met de Forum voor Democratie-leider, die zijn lezing op de universiteit heeft kunnen geven. Wel heeft hij „een enorme bult” op zijn hoofd, zegt Baudet in het programma Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.