Vlak voor een lezing die Baudet wilde geven bij de conservatieve studentenvereniging KVHV in de Belgische stad, sloeg een demonstrant hem met een opvouwbare paraplu op het hoofd. De aanvaller riep leuzen in het Russisch gericht tegen de Russische president Vladimir Poetin. Direct na de aanval werd Baudet in veiligheid gebracht en de aanvaller overmeesterd.