Zweden wil een Iraakse man die protesten in de vorm van koranverbrandingen heeft georganiseerd uitzetten, maar voorlopig kan dat nog niet. Volgens de Zweedse autoriteiten is het risico te groot dat Salwan Momika in eigen land slecht behandeld of zelfs gemarteld zal worden. Hij zou uitgezet worden omdat hij op zijn verblijfsaanvraag verkeerde gegevens zou hebben verstrekt.