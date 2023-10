Tien parlementariërs van de Duitse partij Die Linke hebben de partij verlaten om zich te voegen bij een nieuwe afsplitsing. De voorzitter van Die Linke bevestigt dat nieuws, nadat voormalig boegbeeld Sahra Wagenknecht eerder op maandag had aangekondigd een nieuwe partij op te richten: de „Sahra Wagenknecht Alliantie - Voor Rede en Gerechtigheid”. Die Linke houden nog 28 leden in de Bondsdag over.