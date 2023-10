Vele jaren loopt Kees van Burg (66) uit Terneuzen geestelijk in het donker. Nadat bij hem het licht doorbreekt, heeft vooral het werk onder jongeren en arme hulpbehoevenden de liefde van zijn hart. „Niet om mij. Ik heb dit niet gezocht, maar het is de Heere Die mij op wonderlijke wijze heeft voorbereid op wat ik mag doen in Zijn wijngaard.”