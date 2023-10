Canada heeft 41 van zijn 62 diplomaten die verblijven in India teruggehaald. India had ermee gedreigd om al op vrijdag de diplomatieke onschendbaarheid van die Canadese vertegenwoordigers in te trekken. Daarop besloten de Canadese autoriteiten dat het niet veilig was om hen nog langer in het land te laten. De overige 21 diplomaten kunnen voorlopig wel hun werk blijven doen.