De Republikein Jim Jordan wil toch proberen om in een derde stemronde de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te worden. Eerder op donderdag had hij juist aan partijgenoten medegedeeld zijn kandidatuur in te trekken. Hij zei zich toen te kunnen vinden in het plan om waarnemend voorzitter Patrick McHenry tijdelijk meer bevoegdheden te geven.