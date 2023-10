De parlementaire onderzoekscommissie in Brazilië die onderzoek deed naar de bestorming van overheidsgebouwen in januari, beveelt de vervolging aan van oud-president Jair Bolsonaro voor zijn rol daarin. Diens aanhangers drongen uit onvrede over de verkiezingsuitslag het parlement, het presidentiële paleis en het Hooggerechtshof binnen.