Videostreamingdienst Netflix heeft in het afgelopen kwartaal het aantal abonnees fors zien groeien. In totaal kwamen er 8,8 miljoen nieuwe klanten bij, wat neerkomt op de sterkste kwartaalgroei in jaren. Netflix kondigde woensdag ook aan de prijzen voor klanten in de Verenigde Staten, het Verenigde Koninkrijk en Frankrijk te gaan verhogen.