De 40-jarige man die maandagochtend werd aangehouden vanwege een fataal steekincident in Sint Willebrord is woensdagmiddag vrijgelaten, meldt de politie. De man uit Roosendaal is geen verdachte meer in de zaak. De 38-jarige vrouw uit Sint Willebrord die maandagmiddag werd gearresteerd, zit nog wel vast. Zij wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.