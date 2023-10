Rijkswaterstaat heeft een dijk tussen de IJssel en het Reevediep bij Kampen in Overijssel weggehaald. Daardoor kan rivierwater wegstromen naar het IJsselmeer bij hoogwater in de IJssel. Zo worden overstromingen voorkomen. Het weghalen van de dijk is het sluitstuk van de aanleg van de IJsseldelta tussen Zwolle en Kampen, waaraan acht jaar is gewerkt door Overijssel, Flevoland, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.