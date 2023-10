Windpark Zeewolde in Flevoland gaat camera’s hangen aan een aantal van de 83 windturbines in het park om de zeearenden uit de Oostvaardersplassen te beschermen. Zodra een camera een zeearend ziet naderen gaan de turbines in de buurt automatisch uit om een ‘aanvaring’ met de bijzondere, zeer grote vogels te voorkomen. Installeren van het camerasysteem kost volgens Windpark Zeewolde „meerdere miljoenen euro’s”.