Rusland trekt de ratificatie in van het zogeheten Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT), dat als doel had tests met kernwapens te stoppen. Dat maakte de voorzitter van het Russische parlement, Vyacheslav Volodin, dinsdag bekend. Later op de dag gaat het parlement nog stemmen over de terugtrekking, maar dat lijkt een formaliteit.