De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa stopt de komende dagen met vluchten naar Beiroet. Een woordvoerder van Lufthansa laat aan The New York Times en Al Jazeera weten dat „de huidige situatie in het Midden-Oosten” hiertoe geleid heeft. Tot zeker maandag wordt er niet naar de Libanese hoofdstad gevlogen.