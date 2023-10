Republikeinen schuiven nu Jordan naar voren als opvolger McCarthy

De Republikeinse Partij heeft Jim Jordan genomineerd om de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te worden. In een stemming achter gesloten deuren koos de partij voor hem in plaats van voor de minder bekende Austin Scott. Sinds de vorige voorzitter Kevin McCarthy werd afgezet is het lastig voor de verdeelde partij om één kandidaat te vinden om zich achter te scharen en het is ook voor Jordan niet zeker dat hij daarvoor genoeg steun heeft in het Huis.