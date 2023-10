Een groep van zestig evangelicale kerkleiders in de Verenigde Staten heeft woensdag in een brief beleidsmakers in binnen- en buitenland opgeroepen om Israël in de strijd tegen de Palestijnse terreurorganisatie Hamas te steunen. Ze spreken over het recht van Israël om zich te verdedigen en de noodzaak om onschuldige burgers te beschermen. De brief is ondertekend door onder anderen Bart Barber, Albert Mohler en Russell Moore.