Rijkswaterstaat laat volgende week het laatste deel van de oude Middensluis in Terneuzen opblazen. Naar verwachting kunnen daarna de restanten van het oude sluishoofd in de Westerschelde afgebroken en opgeruimd worden. Het is de bedoeling dat grote zeeschepen eind 2024 vanaf de Westerschelde naar het Belgische Gent en terug kunnen varen door een nieuwe sluis, die eigenlijk dit jaar al klaar zou zijn.