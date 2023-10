In de Waal bij Nijmegen zijn vorige week twee jonge elften gevangen, die waarschijnlijk vanuit Duitsland onderweg waren naar de Noordzee. Kennisorganisatie RAVON hoopt dat de vangst van de twee elften betekent dat de in Nederland uitgestorven vis bezig is aan een terugkeer, nu de ecologische kwaliteit van de grote rivieren verbetert.