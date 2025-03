Trump tijdens congrestoespraak: Nieuwe president was het enige wat we nodig hadden

Slechts een enkele Democraat applaudisseerde flauwtjes toen de president meedeelde dat de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky en hij toch weer contact hebben en een overeenkomst in de lucht hangt. De onvrede bij de Democraten over Trumps Oekraïnebeleid is groot.

Tijdens de jaarlijkse presidentiële toespraak voor het Amerikaanse Congres vertelde Trump dat Zelensky hem een brief had gestuurd. Normaal wordt deze rede de State of the Union genoemd, maar in het eerste jaar van een nieuwe president wordt die naam doorgaans niet gebruikt omdat er dan te weinig tijd is om echt beleid te maken.

Trump nam de tijd voor zijn toespraak. Die duurde een uur en veertig minuten. Daarmee was deze de langste presidentiële rede voor het Congres.

Zoals verwacht hield Trump een lofrede op zichzelf en wees op de vloed van maatregelen die hij in zes weken heeft getroffen. „Amerika is terug, en dit is nog maar het begin”, zei hij als een van de eerste dingen. „Velen hebben verklaard dat de eerste maand van ons presidentschap de succesvolste is in de geschiedenis van onze natie”, aldus Trump. „Erg indrukwekkend, gezien de nummer twee: die van George Washington.”

Veel nieuws bevatte de rede overigens niet. Trump stond vooral stil bij immigratie en bij bezuinigingen op de federale overheid onder leiding van miljardair Elon Musk.

De president zei dat het aantal illegale passages van de Amerikaanse zuidgrens sterk is verminderd na zijn aantreden. „Ze zeiden dat we nieuwe wetgeving nodig hadden om de grens veilig te stellen. Nu blijkt dat een nieuwe president het enige was wat we nodig hadden”, aldus Trump. Hij viel ook herhaaldelijk zijn voorganger Joe Biden aan. Hij noemde hem „de slechtste president in de Amerikaanse geschiedenis” van wie hij „een economische nachtmerrie” zou hebben geërfd.

Waardig

Democraten hielden zich tijdens de rede meestal stil en staarden stoïcijns voor zich uit. Zij gaven daarmee gehoor aan de oproep van hun vroegere fractieleider Nancy Pelosi om zich waardig te gedragen. Een kleinere groep gaf luidruchtig blijk van afkeuring.

Vrijwel direct bij het begin van Trumps toespraak stond de 77-jarige afgevaardigde Al Green op en jouwde Trump uit. Toen een waarschuwing van voorzitter Mike Johnson niet werkte, gaf deze bewakers opdracht om de Democraat uit de vergadering te verwijderen.

Even later stonden diverse Democraten op en keerden Trump de rug toe. Op de achterkant van hun shirt stond: ”Verzet u”. Zij liepen vervolgens de vergaderzaal uit. Andere Democraten protesteerden bij specifieke opmerkingen van Trump. Een parlementariër riep bijvoorbeeld „6 januari”, toen Trump de kwestie van wetshandhaving aankaartte – een verwijzing naar de aanval op het Capitool in 2021.

Een rustiger manier van protesteren was toen een aantal Democraten borden omhooghielden met daarop teksten als ”Musk steelt” en ”Red Medicaid”. Op het bord van Democratisch afgevaardigde Melanie Stansbury stond: ”Dit is niet normaal”. Haar collega Rashida Tlaib bracht een whiteboard mee, waarop ze tijdens de rede verschillende berichten aan Trump schreef. Op zeker moment schreef ze: ”Nee, koning”.

Republikeinse aanhangers lieten daarentegen luid hun goedkeuring blijken als Trump een wapenfeit noemde zoals het sluiten van de grens, het afschaffen van buitenlandse hulp en het verslaan van woke. Republikeins afgevaardigde Marjorie Taylor Greene viel op met haar rode hoed waarop stond: ”Trump had over alles gelijk”.