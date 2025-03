Koning in persgesprek: Nederland neemt rol in leiderschap

„We zien vooral dat er nieuw leiderschap nodig is, en een sterkere Europese Unie”, zei de koning. „Dat is wat we nodig hebben. Ik zie dat mensen zich zorgen maken.” Willem-Alexander beklemtoonde ook dat hij niet vooruit wil lopen op het debat dat woensdag in de Tweede Kamer plaatsvindt.

Het staatshoofd wil niet delen wat hij dacht toen hij afgelopen week het escalerende gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en president Volodymyr Zelensky van Oekraïne in het Witte Huis zag. „Wat ik zelf dacht, is niet relevant op dit moment.” Willem-Alexander wilde ook niet zeggen of hij achter de schermen ooit in een soortgelijke situatie is beland. „Maar ik zit niet in dezelfde positie als president Trump of president Zelensky. Ik kom niet in zo’n situatie terecht.”