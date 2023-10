Een Russische poging om terug te keren in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is dinsdag mislukt. In de Algemene Vergadering van de VN kreeg de Russische Federatie slechts 83 van de 193 lidstaten achter zich voor het plan. Rusland werd uit de raad gezet na de invasie van Oekraïne in februari 2022.