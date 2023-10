De zoekactie naar de stoffelijke resten van de al 39 jaar vermiste Germa van den Boom in een tuin in het Brabantse Nieuwendijk, is nog in volle gang. Dit meldt een politiewoordvoerder die ter plaatse is. De zoekactie is naar aanleiding van een tip die bij de Peter R. de Vries Foundation binnenkwam en die daarna door de politie verder onderzocht is.