De politie zoekt dinsdag in de tuin van een woning in het Noord-Brabantse Nieuwendijk naar het lichaam van de sinds 1984 vermiste Germa van den Boom. Volgens de politie heeft een familielid van Germa destijds in dat huis gewoond. De zoekactie volgt op een tip die is binnengekomen bij de Peter R. de Vries Foundation.