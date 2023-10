NBTC: slachtoffer extreem weer kritischer op volgend vakantieadres

Vakantiegangers die deze zomer extreem weer hebben meegemaakt, denken de volgende keer wel beter na over hun bestemming. 65 procent van hen geeft aan dat zij de kans op een hittegolf, bosbrand of extreme regenval zullen meenemen in hun beslissing, tegenover 42 procent van de groep mensen die niet is getroffen door extreem weer. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) op basis van representatief onderzoek onder Nederlanders, Duitsers, Belgen, Britten, Fransen en Amerikanen.