De wereld was dit jaar al regelmatig meer dan 1,5 graad Celsius warmer dan in de pre-industriële tijd. De BBC meldt op basis van een eigen analyse dat de temperatuur in 2023 in een derde van de dagen verder opliep dan die belangrijke grens. De Europese klimaatdienst Copernicus voorspelde eerder deze week al dat 2023 op weg is het warmste jaar ooit te worden.