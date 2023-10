Onderzoek: Nieuw-Zeelandse corona-aanpak redde 20.000 levens

Door de landgrenzen meteen aan het begin van de coronapandemie hermetisch af te sluiten, redde de Nieuw-Zeelandse regering zo’n 20.000 levens. Die drastische aanpak van oud-premier Jacinda Ardern werd wereldwijd geprezen, maar stuitte in eigen land ook op veel weerstand. „Er is een gezegde in ons vak: een triomf voor de volksgezondheid betekent vaak dat er niets gebeurde”, zegt hoofdonderzoeker Michael Baker er tegen het Nieuw-Zeelandse 1News over.