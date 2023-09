Gerdien Blom (42) weet dat ze een wond openrijt als ze spreekt over de meest kwetsbare momenten in haar bestaan. Toch doet ze het, in de onwrikbare hoop dat de scherven op een dag een volmaakt mozaïek zullen vormen. „Nu we dan toch aan gruzelementen liggen, bidden we dat God door ons heen wil werken.”