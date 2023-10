Radicale uitspraken door Kamerleden, al dan niet in de Tweede Kamer gedaan, vinden gretig gehoor op sociale media. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat ongeveer 38.000 keer getwitterd is over ’tribunalen” sinds FVD’er Pepijn van Houwelingen daar in 2021 mee dreigde richting D66’er Sjoerd Sjoerdsma.