Mariëtte Hamer heeft afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen en Schrijven. Dat gebeurde tijdens een evenement in Nieuwspoort in Den Haag. De stichting zet zich in voor volwasseneneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. Wie Hamer opvolgt, is nog niet bekend.