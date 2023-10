Het veilinghuis Sotheby’s in Londen gaat in december het zeventiende-eeuwse werk De Aanbidding door de Koningen van Rembrandt veilen. De opbrengst voor het „herontdekte” schilderij van de Nederlandse meester uit 1628 of daaromtrent wordt op 10 tot 15 miljoen pond geschat (minstens 11,5 miljoen euro).