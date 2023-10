Wolfsen van AP: toeslagenschandaal in kern ook grondrechtencrisis

Bij het fraudebeleid van de overheid zijn in het verleden grondrechten van mensen „massaal en met voeten getreden”, zei voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) donderdag voor de parlementaire enquêtecommissie, die onderzoek doet naar de fraudeaanpak. Wat hem betreft heeft deze affaire terecht de naam toeslagenschandaal gekregen, maar is er ook sprake geweest van een „grondrechtencrisis of grondrechtenschandaal”.