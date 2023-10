CIDI wil dat regering onderzoek doet naar oorlogsjaren prins Bernhard

Het CIDI wil dat de regering een onderzoek instelt naar het oorlogsverleden van prins Bernhard. Dat stelt directeur Naomi Mestrum woensdag in reactie op de onthullingen dat prins Bernhard toch lid is geweest van de NSDAP, de partij van Hitler. Een historicus vond zijn pas in het persoonlijke archief van de prins. Het CIDI, een belangrijke stem van de joodse gemeenschap in Nederland, gaat dit verzoek neerleggen bij demissionair premier Mark Rutte.