Zelensky stelt dat offensief traag verloopt maar verder gaat

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft opnieuw erkend dat het tegenoffensief dit jaar traag verloopt en dat er oorlogsmoeheid heerst, maar Rusland is zwakker dan bij de inval van 2022 en het offensief gaat verder, aldus de president. Rusland wil dat het front „bevriest”, maar dat is volgens de president niet in het belang van Oekraïne, dat alles zal doen om de oorlog te winnen. Hij wil in gesprek met Europese leiders over meer luchtafweer voor zijn land.