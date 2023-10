Franse regering verbiedt conservatieve splinterpartij

De Franse regering heeft volgens woordvoerder Olivier Véran besloten de kleine fundamentalistisch rooms-katholieke en conservatieve beweging Civitas te verbieden. Volgens de regering is de beweging van naar schatting duizend leden, die zich sinds 2016 ook als politieke partij manifesteert, een gevaar voor de natie. In 2017 deden veertien leden van Civitas mee aan de verkiezingen, maar geen won een zetel. Volgens de regering van president Emmanuel Macron is Civitas niet alleen tegen de republiek, maar roept de organisatie ook op die met geweld te bestrijden. De beweging is ook tegen de voor de republiek essentiële scheiding tussen kerk en staat.