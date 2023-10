Groene organisaties gaan Hoekstra ‘houden aan zijn beloftes’

Organisaties die opkomen voor het klimaat gaan kritisch volgen of Wopke Hoekstra zijn groene woorden van de afgelopen dagen straks ook echt in de praktijk brengt na zijn benoeming tot Eurocommissaris. „Hoekstra’s beloften om zich in te zetten voor natuurherstel, een ambitieus Europees klimaatdoel en een wereldwijde kerosinebelasting klinken op papier goed”, reageert voorzitter Dion Huidekooper van de Jonge Klimaatbeweging. „We houden hem aan deze beloften, zodat het niet alleen blijft bij mooie woorden.”