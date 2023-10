Rusland zegt 31 drones te hebben neergehaald boven het eigen grondgebied. Dat gebeurde volgens het ministerie van Defensie ’s nachts in de regio’s Belgorod, Brjansk en Koersk bij de grens met buurland Oekraïne. De autoriteiten hebben niets bekendgemaakt over schade of slachtoffers door de luchtaanvallen met onbemande vliegtuigjes.