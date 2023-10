In Iran is een zestienjarig schoolmeisje in het ziekenhuis opgenomen na een incident in de metro van Teheran. Volgens de in Noorwegen gevestigde organisatie Hengaw was Armita Garawand door de zedenpolitie van het land onderworpen aan „zware fysieke mishandeling”. Ze ligt in coma en wordt bewaakt in een militair hospitaal, aldus Hengaw.