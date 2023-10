Jeugdzorginstelling Woodbrookers in het Friese Kortehemmen sluit uiterlijk 1 juli 2024 de deuren, zo heeft Jeugdhulp Friesland dinsdag bekendgemaakt. Een van de redenen die wordt gegeven is dat „extern” het vertrouwen afneemt dat Woodbrookers „de jongeren in voldoende mate de zorg kan bieden die zij nodig hebben”.