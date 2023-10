Een lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is maandagavond buiten zijn residentie in Washington overvallen door gewapende mannen die er met zijn auto vandoor gingen, melden Amerikaanse media. Het slachtoffer was Henry Cuellar, een Democratische afgevaardigde uit Texas. Hij werd overvallen terwijl hij aan het parkeren was, zei Cuellars stafchef.