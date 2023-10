Topambtenaar: toeslagenschandaal niet gevolg van fraudeaanpak

Het toeslagenschandaal was niet het gevolg van het fraudebeleid bij Toeslagen, eerder een afdeling van de Belastingdienst, maar van de strenge wet. Dat stelt oud-teamleider handhavingsregie bij Toeslagen Paul Veringmeier in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij noemt het „superverdrietig” dat tienduizenden gezinnen in de problemen zijn gestort doordat ze onterecht grote bedragen aan ontvangen kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. „Maar dat heeft niets te maken met de fraudeaanpak met toeslagen.”