De Duitse export van militair materieel naar Oekraïne is dit jaar fors gegroeid. De Duitse autoriteiten hebben toestemming gegeven voor de uitvoer van 3,3 miljard euro aan materieel in de eerste negen maanden, zo komt naar voren uit officiële cijfers. Dat is ongeveer vier keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het ging om een bedrag van 775 miljoen euro.